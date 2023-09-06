Rags And Riches release “Misbehave” to radio: Radio Download Here
BROTHERS, TANNER AND PEYTON WHITT, PERFORMING AS THE ADRENALIZED AMERICAN ALT-POP DUO RAGS AND RICHES, AIM TO BRING HOPE AND INSPIRE A GENERATION OF DREAMERS. THE LEXINGTON, KENTUCKY NATIVES RELEASED THEIR DEBUT SINGLE, SPEED OF SOUND, IN 2019 AND LIT THE SPARK FOR A WILDFIRE BREAKOUT WITH ‘SOS’ REACHING OVER 915K+ STREAMS AND 525K+ VIDEO VIEWS.
THE TWO MAN CREW HAS PERFORMED 200+ SHOWS IN 40 STATES INCLUDING TOUR SUPPORT FOR FITZ & THE TANTRUMS, JUDAH & THE LION, DURRY & LEAH MARLENE. RECENTLY, THEY WON 2 LEXINGTON MUSIC AWARDS FOR POP ARTIST OF THE YEAR + SONG OF THE YEAR AND HAVE IMPRESSIVELY, CLOCKED IN OVER 5MIL+ CAREER STREAMS AND OVER 2.4MIL+ VIDEO VIEWS IN JUST 4 YEARS.
THEIR DEBUT ALBUM ALWAYS GOLD RELEASED JUNE 10 2022 VIA SONABLAST! RECORDS AND IMPRESSIVELY RECEIVED 1.4MIL+ STREAMS IN IT’S FIRST WEEK. WITH THEIR CURRENT EXPLOSIVE SUCCESS IT’S CLEAR THESE DETERMINED BROTHERS ARE RISING TO THE TOP.
Additional Artist/Song Information:
Artist Name: Rags And Riches
Song Title: Misbehave
Publishing: Rags And Riches LLC
Publishing Affiliation: BMI
Album Title: Misbehave
Record Label: Rags And Riches
|Record Label:
|LPR Agency
|Lydia Reed
|44 7500 810944
|lydia@lpragency.com
|Booking Agent:
|Indie Artist Booking
|Billy Halls
|8595393530
|billy@indieartistbooking.com